"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Последствия теракта в посольстве США в Кении / ФБР

7 августа 1998 года в 10:30 по местному времени возле посольства США в столице Кении Найроби взорвался массивный заминированный грузовик. Через несколько минут еще один заминированный грузовик взорвался возле посольства США в столице соседней Танзании Дар-эс-Саламе. В результате двойного теракта погибли 224 человека, в том числе 12 американцев, и более 4500 получили ранения. США обвинили в атаке "Аль-Каиду".

Нападение на посольство в Найроби, которое располагалось в оживленном центре города, привело к большим разрушениям и человеческим жертвам. Там грузовик с тротилом врезался в задний вход посольства и взорвался, разрушив его, близлежащий дом и банк. К моменту завершения спасательных операций 213 человек погибли. Тысячи людей были ранены, сотни искалечены или ослеплены. В результате нападения на посольство США в Дар-эс-Саламе 11 человек погибли и 85 получили ранения.

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К 1997 году американские разведчики знали, что боевики Усамы бин Ладена действовали в Восточной Африке, но не смогли разгромить террористическую ячейку до того, как те атаковали посольства. Они даже слышали о возможном заговоре с целью взорвать посольство США в Найроби, но не рекомендовали усилить меры безопасности перед нападением.

Через несколько дней после взрывов 7 августа двоих сообщников бин Ладена арестовали и обвинили в нападениях. Однако, поскольку бин Ладен и другие ключевые подозреваемые все еще находятся на свободе, президент США Билл Клинтон 20 августа приказал нанести ответный удар. Американцы выпустили около 70 крылатых ракет, которые поразили три предполагаемых тренировочных лагеря "Аль-Каиды" в Афганистане. По оценкам, 24 человека погибли, но бин Ладена там не было. Еще 13 крылатых ракет выпустили по фармацевтическом заводе в Судане, где террористы изготовляли взрывчатку. Погиб ночной сторож.

В ноябре 1998 года США предъявили обвинение бин Ладену и еще 21 человеку, обвинив их во взрыве бомб в двух посольствах США, и в заговоре с целью совершения другие теракты против американцев за рубежом. Арестовали девять членов "Аль-Каиды".

11 сентября 2001 года мир узнал, что нападения на посольства США были прелюдией к гораздо более разрушительному удару по США. В тот день 19 террористов "Аль-Каиды" захватили четыре американских авиалайнера, на двух самолетах влетели в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще на одном в Пентагон, и еще один самолет упал на сельское поле. В результате атаки около 4000 человек погибли и 10 тысяч были ранены.