Якутского шамана, который ходил "выгонять" Путина, насильно забрали в психушку

Шаман Александр Габышев шел в Москву "выгонять" Путина из Кремля. Фото: RFE/RL

В России силовики задержали и поместили в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который прошлой весной вышел в пеший поход в Москву, чтобы "выгнать" Владимира Путина из Кремля.

Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на российского правозащитника Алексея Прянишникова.

События произошли 12 мая в Якутске.

"ОМОН штурмовал дом, не менее 20 человек. В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали", - сообщил правозащитник.

Чем мотивировано задержание, пока неизвестно. Однако, с утра 12 мая в Габышева несколько раз приходили разные люди, представлялись медработниками и хотели взять биоматериал для теста на коронавирус.

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Сообщается, что на прошлой неделе в Габышева уже наведывались неизвестные под видом медработников.

"Утром 6 мая домой к Габышеву прибыли неизвестные лица, и, невнятно представившись, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а затем привезли постановление санитарного врача о его помещении в обсерватор", - рассказал Прянишников.

По его словам, Габышев отказался поехать с прибывшими к нему людьми. При этом шаман не покидал пределы жилого дома, как и в течение всего периода изоляции из коронавируса.

Российского шамана 51-летнего Александра Габышева задержала полиция на границе Бурятии и Иркутской области 19 сентября. Обвинили в экстремизме. Его отправили в Якутский Республиканский психоневрологический диспансер. Через три дня отпустили под подписку о невыезде.