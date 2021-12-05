Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландов

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Десятки тысяч протестующих прошли маршем по нескольким городам на северо-западе Европы в субботу, 4 декабря.

Они протестовали против ограничений из-за коронавируса, введенных на фоне всплеска заболеваний. Об этом пишет Reuters.

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В прошлом месяце Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая вновь ввела карантин, который продлится 20 дней, и заявила, что с февраля сделает прививки обязательными.

Некоторые из более чем 40 тыс. демонстрантов в Вене несли плакаты с надписями: "Я решу сам", "Сделаем Австрию снова великой" и "Новые выборы" - намек на изменения трех канцлеров в течение двух месяцев.

Около 1200 полицейских задействовали. Также был контрпротест за карантин и обязательную вакцынацию, численностью 1500 человек. Обе акции разрешили в соответствии с условиями изоляции Австрии.

В финансовой столице Германии, Франкфурте-на-Майне, полиция разогнала демонстрацию с участием нескольких сотен человек за то, что они не надели маски или не поддерживали социальной дистанции. Правоохранители использовали дубинки и перцовый газ после того, как на них напала группа протестующих.

В Берлине, где новое правительство должно прийти к власти в течение нескольких дней, небольшие группы собрались, чтобы протестовать после того, как запретили крупную акцию. Немецкие политики осудили протест противников ограничений.

В нидерландском Утрехте 4 декабря более 3 тыс. человек вышли на акцию против новых Covid-ограничений, которые в стране ввели на прошлой неделе. Это первая крупная демонстрация в Нидерландах против мер, которые включают в себя ночное закрытие баров, ресторанов и большинства магазинов, чтобы остановить волну новых случаев Covid-19. Две недели назад прошли жестокие протесты после того, как правительство объявило о планах запретить для большинства непривитых людей возможность посещать бары, рестораны и другие общественные места. Эти планы встретили сильную оппозицию в парламенте и еще не приняты.