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воскресенье, 04 апреля 2021 15:20

Яхта бывшего президента попала в шторм: есть погибшие

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Яхта бывшего президента попала в шторм: есть погибшие
Бывшего президента Лаоса доставили в госпиталь. Фото: Reuters

На озере Нам Нгум недалеко от столицы Лаоса Вьентьян перевернулась яхта с 12 пассажирами.

На судне находился экс-президент страны Тюммали Сайнясон. Известно о четырех жертв, передает Синьхуа.

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Яхта попала в шторм. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Сам Сайнясон, его младший сын и 2 дочери спасены. Бывшего главу государства доставили в госпиталь.

По меньшей мере четыре человека погибли в Нэшвилле после сильного шторма, который прокатился в выходные по штату Теннесси и привел к внезапным наводнений в регионе.

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04
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