Агрессия России и развитие Китая: назвали дату и темы саммита НАТО-2021

Названа дата саммита НАТО в 2021 году. Фото: nato.int

Следующий саммит лидеров стран-членов НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО, обнародованном 22 апреля.

Это уникальная возможность укрепить НАТО как устойчивое воплощение связей между Европой и Северной Америкой, говорится в релизе.

"Мы будем принимать решения касательно нашей основной повестки дня НАТО до 2030-го для решения вызовов настоящего и близкого будущего: агрессии России, угрозы терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влияния климатических изменений на безопасность, развитие Китая", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг .

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И напомнил, что Бельгия была членом-основателем НАТО в 1949 году и принимала штаб-квартиру Альянса более полусотни лет.

В Министерстве иностранных дел видят Украину полноценным членом НАТО в десятилетней перспективе. Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, комментируя представленный экспертный доклад "НАТО-2030: Объединенные ради новой эры".