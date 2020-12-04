Украина и НАТО: в правительстве назвали год готовности к членству

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС прописано в Конституции

В Министерстве иностранных дел видят Украину полноценным членом НАТО в 10-летней перспективе. Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, комментируя представленный экспертный доклад "НАТО-2030: Объединенные ради новой эры".

"Украина настроена оптимистично. 2030 года мы видим себя полноценным членом Альянса", - сказала министр, сообщает Укриформ.

В этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

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В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с НАТО. В них принимали участие около 4 тыс. военных из 10 стран.