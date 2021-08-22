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воскресенье, 22 августа 2021 13:20

Афганцы "штурмовали" аэропорт Кабула, есть жертвы

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Афганцы &quot;штурмовали&quot; аэропорт Кабула, есть жертвы
В результате паники и хаоса, при попытке проникнуть в аэропорт Кабула, погибли семь мирных жителей. Фото: REUTERS

Семеро афганских мирных жителей погибли в результате хаоса при попытке проникнуть в международный аэропорт Кабула.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

"Условия на местах остаются чрезвычайно сложными, но мы делаем все возможное, чтобы управлять ситуацией как можно безопаснее и надежнее", - говорится в заявлении представителя министерства.

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В субботу, 21 августа, за пределами аэропорта Кабула происходили хаотические сцены, тогда как тысячи афганцев пытались убежать, проникнув на аэродром.

Западные правительства пытаются эвакуировать своих граждан и отдельных афганцев, которым угрожает опасность от талибов. США и Германия призвали своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула, поскольку возможна угроза безопасности.

Боевики "Талибана" занимают контрольно-пропускные пункты по периметру аэропорта и блокируют въезд афганцев без проездных документов. В толпе происходит давка, люди получают травмы, особенно, когда боевики "Талибана" стреляют в воздух, чтобы отогнать мирных афганцев.

Около 4,5 тыс. американских военнослужащих удерживают временный контроль над международным аэропортом им. Хамида Карзая. Патрулируют аэропорт для обеспечения безопасности эвакуационных рейсов и около 900 британских солдат.

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Дата
22
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