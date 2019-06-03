Аферист 30 лет выдавал себя за саудовского принца и погорел на свинине

Уроженец Колумбии Энтони Жиньяк 30 лет выдавал себя за саудовского принца, чтобы манипулировать и обманывать инвесторов.
Общая сумма ущерба составила 8 млн долларов, сообщает BBC.
За финансовое мошенничество суд Флориды приговорил Жиньяка до 18 лет лишения свободы.
Сообщается, что 48-летний Жиньяк был арестован 11 раз за последние 30 лет за мошенничество, связанное с образом принца Халида бен Аль-Сауда.
Для поддержания своей фальшивой личности он носил традиционную саудовскую одежду и дорогие украшения, путешествовал частными самолетами или автомобилями с поддельными дипломатическими номерами и собирал дорогие произведения искусства.
Также аферист купил поддельные документы для своих охранников.
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Жиньяк выдавал себя за королевскую персону, чтобы убедить людей инвестировать в несуществующие коммерческие предприятия по всему миру.
Схема начала распадаться в мае 2017 года, когда он попытался инвестировать в роскошный отель в Майами. Владельцы стали подозревать Жиньяка в самозванстве, в частности, из-за его готовность есть продукты из свинины.
Владельцы отеля наняли частную охранную группу для расследования, которое в конечном итоге привело к федеральному делу.
По материалам суда, Жиньяк в начале этого года признал себя виновным в мошенничестве, сговоре с целью совершения мошенничества, краже при отягчающих обстоятельствах и в том, что выдавал себя за дипломата.
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