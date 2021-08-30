Аэропорт Кабула обстреляли ракетами - СМИ

Боевики "Талибана" охраняют блокпост на главной улице в Кабуле, Афганистан. Фото: Reuters

В понедельник, 30 августа, над Кабулом пролетели пять ракет.

Об этом сообщило издание RFI.

Были слышны мощные взрывы, отметили местные журналисты. Люди, живущие рядом с аэропортом в Кабуле, услышали звуки системы противоракетной обороны. Неподалеку от аэродрома поднялся высокий столб дыма.

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По кабульскому аэропорту выпустили пять ракет, отметило издание CNN со ссылкой на официального представителя США.

Ракеты могли запустить террористы ИГИЛ-К, филиала "Исламского государства", предположило доверенное лицо Штатов.

Пока информации о жертвах нет.

В воскресенье, 29 августа, вблизи аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв. Чиновник в сфере безопасности недавно свергнутого правительства Афганистана уверен, что это была ракета, "попавшая в дом недалеко от аэропорта". Шесть гражданских афганских жителей, в том числе четверо детей, погибли после запуска ракеты в аэропорт Кабула.