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понедельник, 30 августа 2021 02:57

Жертвами обстрела в Кабуле стали 6 человек: среди погибших 4 ребенка

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Жертвами обстрела в Кабуле стали 6 человек: среди погибших 4 ребенка
Инцидент произошел в районе, к западу от международного аэропорта имени Хамида Карзая. Фото: Reuter

Шесть гражданских афганских жителей, в том числе четверо детей, погибли после запуска ракеты в аэропорт Кабула. Об этом информирует Хinhua.

"Ракета попала в дом в Хваджа-бугры, населенном жилом районе 15-го округа полиции, в результате чего погибли двое взрослых и четверо детей", - сказал журналистам представитель района в муниципальном районе Хаджи Карим.

Инцидент произошел в районе, к западу от международного аэропорта имени Хамида Карзая.

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В воскресенье, 29 августа, вблизи аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв.

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