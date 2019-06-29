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суббота, 29 июня 2019 09:00

Адвокат встретился и с Балухом - подробности

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Адвокат встретился и с Балухом - подробности
В конце 2016 Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Фото: Общественное телевидение

Политзаключенный в России Владимир Балух встретился с адвокатом Ольгой Динзе. Он не спит и не ест два дня.

"Он сообщил мне о том, что действительно объявил голодовку в знак протеста нарушение его права на встречу с консулом Украины. Поскольку он является гражданином Украины, имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от еды и воды. То есть в настоящее время он на сухом голодании. Естественно долго на сухом голодании он не сможет, так как при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушение работы не только внутренних органов, но и нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток ", - рассказала Крым.Реалии Ольга Динзе.

Адвокат написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

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"Европейский суд непосредственно декларирует то, что лицу должны предоставлять полную, комплексную помощь, не нарушая его права на отказ от приема пищи. Здесь и медицинская помощь, здесь и помощь других профильных врачей, включая психолога. В связи с этим я в заявлении указала на то, что прошу разрешить допуск к Балуха в настоящее время врача судебно-медицинского эксперта с более чем 30-летним стажем для его предварительного осмотра и обследования", - отметила адвокат.

Украинский политзаключенный Владимир Балух будет находиться в штрафном изоляторе в колонии Тверской области России минимум до 2 июля.

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Дата
29
июня

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