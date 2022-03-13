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воскресенье, 13 марта 2022 05:40

Абрамович придумал как "спрятать" свою яхту от санкций

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Абрамович придумал как &quot;спрятать&quot; свою яхту от санкций
Абрамович перегнал свою роскошную яхту в Черногорию. Фото: These Football Times

Российский миллиардер Роман Абрамович перегнал свою роскошную яхту Solaris стоимостью около 600 миллионов долларов в Черногорию. Таким образом, он пытается спасти ее от ареста.

Об этом сообщает Marine Traffic.

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Суперяхту олигарха под флагом Бермудов перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

Поскольку Черногория не является членом Европейского Союза, какие-либо санкции ЕС в этой стране не являются основанием для ареста судна.

Ранее Абрамович попал под санкции Великобритании.

Олигарх обвиняется в причастности к дестабилизации страны, подрыву и угрозе территориальной ее целостности, суверенитету и независимости.

Санкции включают в себя заморозку активов, запрет на операции в Британии, а также запрет на въезд в страну.

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