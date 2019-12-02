Яблоки, которые не портятся почти год

Вывели новый сорт яблок в США. Фото: korrespondent.net

1 декабря, в США начали продажу искусственно выведенного сорта яблок Cosmic Crisp, которые хранятся в холодном месте до года и не портятся. Об этом сообщает ВВС.

Исследовательница Кейт Эванс, которая работала над разведением яблок Cosmic Crisp в Университете штата Вашингтон заявила, что это очень хрустящее яблоко, относительно прочное и имеет хороший баланс сладкого и терпкого, а также очень сочное.

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Впервые этот сорт был выведен в исследовательском институте в 1997 году после скрещивания сортов Honeycrisp и Enterprise. 22 лет власти разрешили продажу продукта. В регионе уже посажено 12 миллионов яблонь, но фермерам запрещают выращивать сорт за пределами штата Вашингтон.

Как известно, штат Вашингтон является крупнейшим поставщиком яблок в США, тогда как яблоки вторые по популярности фруктом у американцев после банана.

Новинкой этого года является сорт винограда Талдун. Вывел его запорожский селекционер Михаил Гречко. Так назвал виноград из сорта, из которых его создали. "Родителями" является Талисман и Дунав. Талдун поспевает на две недели раньше, чем предшественники. За 100 дней можно срывать урожай. Также сладкий на вкус и имеет вытянутые ягодки малинового цвета.