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Показали новинку гигантского розового винограда
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Новинка винограда 2019: показали гигантский сорт Талдун
Фото: shpak-vinograd.com.ua
Новинка винограда 2019: показали гигантский сорт Талдун
Новинка винограда 2019: показали гигантский сорт Талдун
Новинка винограда 2019: показали гигантский сорт Талдун

Новинкой этого года является сорт винограда Талдун. Вывел его запорожский селекционер Михаил Гречко. Так назвал виноград из сорта, из которых его создали. "Родителями" является Талисман и Дунав. Талдун поспевает на две недели раньше, чем предшественники. За 100 дней можно срывать урожай. Также сладкий на вкус и имеет вытянутые ягодки малинового цвета

Виноградины по 18-20 г каждая. Не трескаются при созревании. Гроздья весят 1,5 кг.

В неправильно посаженного винограда не только задерживается рост и начало плодоношения, но и теряются заложенные сортовые характеристики.

Как грамотно посадить виноград Талдун:

1. Высаживают виноград до заморозков, в конце сентября. За зиму почву уплотнится, виноград хорошо примется. Лоза должна быть коричневого цвета, иметь не менее пяти корешков по 3 мм.

2. Выкапывают яму для посадки диаметром 80 см и глубиной 60 см. Верхний плодородный слой земли засыпают на дно и смешивает с перегноем. Ставят саженец и засыпают землей. Наверх - нижнюю, менее плодородную землю.

3. Растение накрывает пластиковой бутылкой. Потому что бывает днем ​​тепло, а ночью еще заморозки.

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Виноград больше страдает не от вредителей, а от грибковых болезней. Его опрыскивают несколько раз за сезон. Весной и летом.

Бросают 1 ст. л. нитроаммофоски в 10-литровое ведро воды. Отдельно смешивают препарат Парацельс по инструкции. Перемешивают все в опрыскиватели и обрабатывают. Если весной не обработали лозу от клещей, в эту смесь обязательно нужно добавить препараты-акарициды. Клещи нарушают фотосинтез листа и то увядает.

На выставке-конференции "Золотая гроздь Украины 2019" определили рекордсмена. Им стало гроздь винограда Кишмиш Гелиодор весом 5,5 кг. Вырастил его Дмитрий Ткаченко из города Покрова Запорожской области.

Автор: Екатерина Романчук
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