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вторник, 16 октября 2018 14:13

"А визитку Яроша уже нашли?": в сети высмеяли новость об украинском следе в аварии на Байконуре

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На ракете-носителе "Союз", которая потерпела крушение при запуске с Байконура, использовалась система управления украинского производства.

"Система управления ракеты-носителя "Союз-ФГ" разработана на предприятии "Полисвит" и изготовлена ​​на государственном научно-производственном предприятии "Коммунар". Оба расположены в Харькове", - такую информацию предоставил источник с Байконура российскому Интерфаксу.

Пользователи в сети начали шутить такому повороту расследования.


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Утром 11 октября ракета "Союз" с 2 космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавтов живые, они совершили аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг.

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16
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