"Я видел его всего несколько раз" - новые высказывания Трампа о Путине

Президент США Дональд Трамп уверен, что он найдет общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, он жесткий человек, но пока не могу сказать точно. Я видел его всего несколько раз. Я думаю, мы подружимся очень хорошо", - сказал глава Белого дома во время программы Good Morning Britain на английском ITV.

Накануне Трамп назвал Россию и ЕС врагами США. Председатель Европейского Совета Дональд Туск потроллил лидера Белого дома. Он распространяет фейковые новости. ЕС и США - лучшие друзья, написал Туск.

