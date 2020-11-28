"Я уже с вами президентом работать не буду" - Лукашенко сказал, что оставит власть: когда и при каких условиях

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко руководит Беларусью 26 лет. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что может покинуть власть. Сказал также, что поддерживает изменения в конституцию, которые значительно ослабят роль любого будущего президента.

Такое заявление Лукашенко сделал во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска 27 ноября.

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"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Не потому, что демократия какая-то нужна. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации беспокоит: незнакомом президенту такую ​​конституцию отдавать нельзя. Будет беда. Белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко руководит Беларусью 26 лет. После выборов президента в августе этого года в стране начались массовые акции протеста. Белорусский народ требует перевыборов и отставки Лукашенко.