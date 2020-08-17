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"Я готова" - Тихановская записала видеообращение к белорусскому народу

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&quot;Я готова&quot; - Тихановская записала видеообращение к белорусскому народу
Тихановская готовится стать новым лидером Билоруси

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Лукашенко, обратилась к белорусским гражданам, заявив, что готова выступить в качестве национального лидера. Она выразила свои соболезнования и подчеркнула, что помнит и оплакивает каждого, кого потеряли за неделю борьбы с несправедливостью.

"Я плачу вместе с вами - это невероятная потеря для страны, потому что полегли невинные люди. Нам необходимо поддержать их семьи и назвать улицы в честь героев", - сказала Светлана.

Тихановская сообщила, что не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что оказалась на линии противостояния с произволом и несправедливостью. Однако она очень благодарна своему народу, отдавшему свои голоса за нее.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. Чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - заявила Тихановская.

Тихановская рассказала, что даже при давлении со стороны власти народ не побоялся и выбрал именно ее.

"Мое сердце каждый раз наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса, игнорируя давление со стороны власти, и как сотрудники силовых структур клали щиты к ногам обычных мирных белорусов", - высказалась Тихановская.

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Она обратилась и к силовикам, мол, если они решат не выполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, белорусы простят их, поддержат и в будущем не упрекнут плохим словом.

"Я думаю, что вы сами прекрасно это знаете и понимаете, ведь мы одно целое. Мы белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы должны с холодной головой оценивать то, что происходит, задать себе простой вопрос, кому выгодно наше противостояние, и кто извлекает из этого наибольшую пользу для себя", - подчеркнула Тихановская.

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Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов. У действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%. По данным ЦИК, на 14 августа всего на выборах проголосовали 5 818 956 человек, во время досрочного голосования - 2 806 640 человек.

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Дата
17
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