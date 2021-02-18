"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто

В Москве 14-летняя школьница выпала из окна 13-го этажа и выжила.
Девушка упала на автомобиль, который стоял возле дома, пишет Telegram-канал LIFE SHOT. После падения школьница спросила у владельца авто: "Я что, еще жива?"
Водитель авто сразу вызвал "скорую" и спасателей.
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Известно, что один из жителей этого дома ехал со школьницей в одном лифте. Он вышел на 13-м этаже и зашел в квартиру. Позже он вышел в подъезд и увидел следы на подоконнике.
Девушку забрали в больницу.
В Киеве 15-летняя девушка выпала с 16-го этажа дома и погибла на месте. Трагедия произошла 17 февраля на ул. Архитектора Вербицкого.
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