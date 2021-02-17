15-летняя девушка выпала с балкона высотки

В Киеве 15-летняя девушка выпала с 16-го этажа дома и погибла на месте.

Трагедия произошла сегодня, 17 февраля на ул. Архитектора Вербицкого, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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"Девушка выпала из общего балкона многоэтажки. Получила телесные повреждения не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Было ли это самоубийство или несчастный случай - устанавливается.

В Киеве 13-летняя девочка упала с 14-го этажа 15 февраля. Была местной жительницей. Погибла на месте.