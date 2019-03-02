98% белорусов против объединения с Россией - Лукашенко

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 864
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1476
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1233
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3429
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1971
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1080
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2547
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1764
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 828
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3492
Фото
Все фото
4
3
7
5
16
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
Масленица в Швейцарии: Как в Альпах празднуют приход весны
Масленица в Швейцарии: Как в Альпах празднуют приход весны
Показали необычную находку, которую обнаружили на берегу океана
Показали необычную находку, которую обнаружили на берегу океана
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Видео
Все видео
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
300 автомобилей сгорели на авиашоу
300 автомобилей сгорели на авиашоу
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1233
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1971
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1764
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1395
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4374
Колонка
02 марта 2019
Просмотров: 531
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 19:45

98% белорусов против объединения с Россией - Лукашенко

  Комментировать
98% белорусов против объединения с Россией - Лукашенко
Лукашенко отказался от объединения с РФ. Фото: 112

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что большинство граждан его страны выступают против объединения с Россией.

Как отметил Лукашенко на пресс-конференции "Большая разговор", которая 1 марта 2019 проходила в Минске в течение 7,5 часов, 98% белорусов на возможном референдуме об объединении с Россией высказались бы против такого шага, передает БелТА.

"Чем плохо заниматься союзным строительством, но жить в своем доме?", - сказал белорусский президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Или реформы, или постоянный гнет русских", - Беларуси поcоветовали, как уберечься от российской агрессии

Он заверил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным они эту позицию решили, а сказанная ранее фраза о "единения на уровне президентов", по его словам, была шуткой.

В то же время Лукашенко добавил, что если говорить о принципе равноправия, то почему русские не говорят, например, чтобы присоединить Россию к Беларуси, а не наоборот.

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает возможным создание единой российско-белорусской валюты - "общего рубля".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «98% белорусов против объединения с Россией - Лукашенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Марио Лемье лечил рак два месяца

Про Кинг-Конга сняли семь фильмов

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 31419
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 13799
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 10494
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 9684
Главарь ЛНР умирает: в Кремле ищут замену
Главарь ЛНР умирает: в Кремле ищут замену Просмотров: 7542
Мир
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
4
 Просмотров: 360
В МИД сообщили новые подробности аварии под Москвой
В МИД сообщили новые подробности аварии под Москвой Просмотров: 594
Феминистки радуются: французы внесли изменения в язык
Феминистки радуются: французы внесли изменения в язык Просмотров: 432
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
3
 Просмотров: 1089
Илон Маск отправил на космическую станцию манекена с грузом
Илон Маск отправил на космическую станцию манекена с грузом Просмотров: 198
Больше всего комментируют
16
Порошенко: коррупционеры задолбали
10
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
5
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
4
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
3
Создали петицию с требованием помиловать Дронова
Голосов: 235
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua