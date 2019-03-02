98% белорусов против объединения с Россией - Лукашенко

Лукашенко отказался от объединения с РФ. Фото: 112

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что большинство граждан его страны выступают против объединения с Россией.

Как отметил Лукашенко на пресс-конференции "Большая разговор", которая 1 марта 2019 проходила в Минске в течение 7,5 часов, 98% белорусов на возможном референдуме об объединении с Россией высказались бы против такого шага, передает БелТА.

"Чем плохо заниматься союзным строительством, но жить в своем доме?", - сказал белорусский президент.

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Он заверил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным они эту позицию решили, а сказанная ранее фраза о "единения на уровне президентов", по его словам, была шуткой.

В то же время Лукашенко добавил, что если говорить о принципе равноправия, то почему русские не говорят, например, чтобы присоединить Россию к Беларуси, а не наоборот.

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает возможным создание единой российско-белорусской валюты - "общего рубля".