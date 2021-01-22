92 бедные страны получат вакцины от коронавируса бесплатно - ВОЗ

ВОЗ будет помогать бедным странам с вакциной от коронавируса. Фото: Reuters

Компании Pfizer и BioNTech будет помогать бедным странам в борьбе с коронавирусом в рамках программы доступа к вакцинам COVAX, которую создали по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Официально соглашение объявят 22 января, сообщили Reuters.

Пока неизвестно никаких подробностей относительно цены за дозу, которую будет платить COVAX.

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Сообщили, что вакцин виделят немного, только для медицинских работников.

Программа доступа к вакцинам для бедных стран вероятно начнется в феврале.

ВОЗ надеется предоставить 92 странам около 1,8 млрд препаратов.

Всемирная организация здравоохранения планирует за первые 100 дней 2021 года вакцинировать от коронавируса всех медицинских работников и тех, кто входит в группу риска.