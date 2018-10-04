8-летняя девочка нашла в озере меч викингов

Шведская девочка 8-летняя Сага Ванечек нашла меч эпохи викингов во время купания в озере Видостерн.

"Я чувствовала что-то в воде и подняла его. Это была рукоять. Я сказала папе, что это похоже на меч! Это было так круто и волнующе", - рассказывает девочка Sveriges Radio.

Мечу около 1 тыс. лет. Он вызвал интерес у историков и археологов.

Автор: Local Меч возрастом около 1000 лет случайно нашла девочка

Автор: sverigesradio.se Сага Ваничек с братом. Случайно нашла тысячелетний меч во время купания летом

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"Имеет длину около 85 см. Хорошо сохранился. Почему он здесь оказался, неизвестно. На прошлой неделе мы нашли брошь примерно того же периода. Мы предполагаем, что это могло быть место жертвоприношения. Сначала мы подумали, что вблизи озера есть могилы, но сейчас так не считаем", - говорят археологи. В среду нашли монету XIX в. Все остальное - мусор, признаются.

Сага нашла меч еще летом. Но ученые попросили ее никому не рассказывать, чтобы не привлечь "черных археологов". Находку передали в музей. Девочка получит материальную награду или возможность участвовать в дальнейших исследованиях. Решение примет национальный архив Швеции.

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