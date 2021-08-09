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понедельник, 09 августа 2021 13:00

8-летнего ребенка бросили в тюрьму за богохульство

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8-летнего ребенка бросили в тюрьму за богохульство
Люди собираются возле индуистского храма, который подожгла толпа, 4 августа 2021 года / Reuters

8-летний мальчик-индус сидел за решеткой в полиции на востоке Пакистана. Он стал самым молодым человеком в стране, которого когда-либо обвиняли в богохульстве.

Семья мальчика скрывается. Многие представители индуистской общины в районе Рахим Яр Хан покинули дома после того, как толпа мусульман напала на индуистский храм после освобождения мальчика под залог на прошлой неделе. В этот район бросили войска, чтобы подавить беспорядки. В субботу 20 человек арестовали в связи с нападением на храм. Об этом пишет The Guardian.

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Мальчика обвиняют в том, что в прошлом месяце он умышленно помочился на ковер в библиотеке медресе, где хранились религиозные книги. Обвинения в богохульстве могут повлечь за собой смертную казнь.

"Мальчик даже не подозревает о таких проблемах как богохульство. Он до сих пор не понимает, в чем его преступление и почему его держали в тюрьме неделю. Мы покинули магазины, дома и убежали. Вся община напугана, и мы опасаемся реакции. Не хотим возвращаться в эту область. Не видим, что будут предприняты действия против виновных или для защиты проживающих здесь меньшинств", - сказал член семьи мальчика.

Обвинения в богохульстве, выдвинутые против ребенка, шокировали экспертов по правам человека. Они считают это беспрецедентным. Никому столь молодому никогда не предъявляли обвинения в богохульстве в Пакистане.

В прошлом законы о богохульстве непропорционально часто применялись против религиозных меньшинств в Пакистане. Хотя в стране не проводили казни за это с момента введения смертной казни в 1986 году, подозреваемые часто подвергаются нападениям, а иногда их убивает толпа.

"Нападение на храм и обвинения в богохульстве мальчика потрясли меня. Более сотни домов индуистской общины опустели из-за страха нападения", - сказал депутат и глава Пакистанского индуистского совета Рамеш Кумар.

"Нападения на индуистские храмы участились за последние несколько лет, что свидетельствует о растущем уровне экстремизма и фанатизма в стране. Недавние нападения кажутся новой волной преследования индусов", - говорит правозащитник Капил Дев.

Премьер Пакистана Имран Хан осудил нападение и приказал начальнику местной полиции принять меры против всех причастных, включая халатных полицейских. Он пообещал, что правительство восстановит храм.

В Нью-Дели МИД Индии вызвало пакистанского дипломата, чтобы выразить протест против нападения и потребовать безопасности для индуистских семей, проживающих в Пакистане, где большинство населения - мусульмане. В декабре прошлого года толпа консервативных мусульман снесла вековой индуистский храм в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Согласно отчету комиссии США по международным религиозным свободам за 2020 год, в Пакистане самое большое в мире количестве инцидентов, связанных с деятельностью толпы, насилием со стороны толпы и угрозами насилия со стороны толпы в результате предполагаемых кощунственных действий.

В Иране приговорили к 10 годам заключения 19-летнюю звезду Instagram. Фатиму Хишванд, которая прославилась внешностью, схожей с зомби-версией Анджелины Джоли. Девушку обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способом.

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