Зомби-версию Анджелины Джоли посадили на 10 лет

Фото: instagram.com/sahartabar.before

В Иране приговорили к 10 годам заключения 19-летнюю звезду Instagram. Фатима Хишванд, известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась внешностью, схожей с зомби-версии Анджелины Джоли.

Девушку обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.

Daily Mail сообщает, что адвокат девушки подтвердил такой приговор.

Руководствуясь этим иранская журналистка Масих Алинеджад обратилась к американской актрисы Анджелины Джоли с просьбой о помощи.

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"Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорога Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка", - написала Масих Алинеджад.

Сахар Табар начала стремительно набирать подписчиков в Instagram благодаря тому, что стала жуткой версии Анджелины Джоли. Блогер сделала себе впалые щеки, вздернутый кончик носа и пухлые губы, также слишком выделила глаза. О том же Сахар заявила, что ее перевоплощения является результатом не многочисленных операций, а макияжа и цифрового редактирования.

В октябре 2019 года Сахар Табар уже имела дело с полицией. Ее арестовали после того, как представители общественности подали на нее жалобу.