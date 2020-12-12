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суббота, 12 декабря 2020 11:30

Зомби-версию Анджелины Джоли посадили на 10 лет
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Иранку Сахар Табар обвиняют в богохульстве
Фото: instagram.com/sahartabar.before
Иранку Сахар Табар обвиняют в богохульстве
Иранку Сахар Табар обвиняют в богохульстве
Иранку Сахар Табар обвиняют в богохульстве

В Иране приговорили к 10 годам заключения 19-летнюю звезду Instagram. Фатима Хишванд, известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась внешностью, схожей с зомби-версии Анджелины Джоли.

Девушку обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.

Daily Mail сообщает, что адвокат девушки подтвердил такой приговор.

Руководствуясь этим иранская журналистка Масих Алинеджад обратилась к американской актрисы Анджелины Джоли с просьбой о помощи.

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"Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорога Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка", - написала Масих Алинеджад.

Сахар Табар начала стремительно набирать подписчиков в Instagram благодаря тому, что стала жуткой версии Анджелины Джоли. Блогер сделала себе впалые щеки, вздернутый кончик носа и пухлые губы, также слишком выделила глаза. О том же Сахар заявила, что ее перевоплощения является результатом не многочисленных операций, а макияжа и цифрового редактирования.

В октябре 2019 года Сахар Табар уже имела дело с полицией. Ее арестовали после того, как представители общественности подали на нее жалобу.

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