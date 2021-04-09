89-летний мужчина стал на ролики, чтобы собрать деньги для нуждающихся детей

Джон Уилкок стал на ролики ради благотворительности. Фото: SWNS

Пенсионер из Британии 89-летний Джон Уилкок смог встать на ролики ради благотворительности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После первого локдауна мужчина решил таким образом собрать деньги для нуждающихся детей.

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Сначала Уилкок практиковался ездить на роликах по квартире и чуть было не отказался от замысла. Позже его приятель помог с каталкой, которая поддерживает мужчину.

Последний раз Уилкок становился на ролики в середине прошлого века.

Сначала он хотел собрать 500 фунтов стерлингов, но в ответ на его видео в соцсетях поступило 30 тыс. фунтов - более 1 млн грн. До 90 лет он планирует проехать 90 кругов по парковке.

В штате Джорджия, США, владелец ресторана Diablo's Southwest Grill Кард Уоллес предложил работу мужчине, который ограбил его заведение.