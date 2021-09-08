70 женщин "вышли замуж" за дерева, чтобы спасти парк

Женщины "вышли замуж" за деревья. Фото: скриншот с видео

В городе Бристоль, Великобритания, 70 женщин "вышли замуж" за деревья, чтобы защитить парк от вырубки и не дать застроить зеленую территорию.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Свадебная церемония прошла в парке с оркестром и всей атрибутикой. Женщины надели платья разных народов мира и держали в руках рисунки своих "избранников".

Девушки вдохновились движением жительниц индийской деревни Мандал в штате Уттар-Прадеш. В 1974 году они спасли деревья с помощью своих объятий. Женщины поклялись умереть, если деревья срубят. Таким образом лес спасли от вырубки.

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Браки законно не оформили. Женщины заявили, что это был призыв к власти. Городское правительство пока никак не отреагировало. Однако также официально не утвердило заявку от застройщика на строительство на месте парка 166 квартир.

Жители села Седлище Любешовской территориальной общины, на Волыни, протестуют против сплошной вырубки леса, которую ведет местный лесхоз ГП "Любешивагролис". Несмотря на длительные протесты крестьян, рубку деревьев не прекращают.