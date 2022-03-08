40 тысяч иностранных военных приехало в Украину воевать против орков Путина

На позициях для обороны Киева уже стоят добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и даже Индии. Фото: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

В Киев продолжают прибывать иностранные военные. По предварительным подсчетам, их уже 40 тысяч.

Об этом сообщил в Twitter канадский ведущий Дин Бланделл.

"В Киев прибыло 40 тысяч иностранных военных и экс-военных, – говорит он. – Из них – более 500 канадцев, которые еще продолжают прибывать. Поэтому для них будет создано отдельное подразделение".

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что около 20 тыс. иностранцев из 52 стран записались в добровольцы, чтобы воевать вместе с Украиной против Российской Федерации.

В Украине заработал сайт fightforua.org. Он содержит необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны.