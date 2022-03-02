38 стран передали в Гаагу информацию о вторжении РФ в Украину - Джонсон

Путин не может делать такие ужасающие вещи безнаказанно, заявил Джонсон. Фото: ВВС

38 стран со всего мира подали наибольшее обращение в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

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"Нам совершенно понятно, что Путин не может делать такие ужасающие вещи безнаказанно", - написал Джонсон.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia's barbaric invasion of Ukraine.



We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан инициировал начало расследования военных преступлений РФ против Украины. Президент РФ Владимир Путин, его чиновники, депутаты, генералы и командиры понесут индивидуальную уголовную ответственность, сообщила генпрокурор. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.