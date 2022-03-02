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среда, 02 марта 2022 23:54

38 стран передали в Гаагу информацию о вторжении РФ в Украину - Джонсон

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38 стран передали в Гаагу информацию о вторжении РФ в Украину - Джонсон
Путин не может делать такие ужасающие вещи безнаказанно, заявил Джонсон. Фото: ВВС

38 стран со всего мира подали наибольшее обращение в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

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"Нам совершенно понятно, что Путин не может делать такие ужасающие вещи безнаказанно", - написал Джонсон.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан инициировал начало расследования военных преступлений РФ против Украины.

Президент РФ Владимир Путин, его чиновники, депутаты, генералы и командиры понесут индивидуальную уголовную ответственность, сообщила генпрокурор.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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