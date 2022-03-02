38 стран передали в Гаагу информацию о вторжении РФ в Украину - Джонсон

38 стран со всего мира подали наибольшее обращение в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на своей странице в Twitter.
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"Нам совершенно понятно, что Путин не может делать такие ужасающие вещи безнаказанно", - написал Джонсон.
Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia's barbaric invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022
We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан инициировал начало расследования военных преступлений РФ против Украины.
Президент РФ Владимир Путин, его чиновники, депутаты, генералы и командиры понесут индивидуальную уголовную ответственность, сообщила генпрокурор.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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