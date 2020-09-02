35-летнюю учительницу судят за секс с учеником

Кэндис Барбер / The Daily Mail

В Англии судят учительницу. Будто бы занималась сексом с учеником, отсылала свои фото топлесс, и говорила, что беременная от него. Женщина все отрицает и говорит, что ее акаунт взломали, и распространили фото среди учеников школы.

Замужнею учительницу Кэндис Барбер, 35 лет, обвиняют в том, что два года назад занималась сексом с 15-летним учеником. Она общалась с ним через мессенджер Snapchat. Об этом пишет британская The Daily Mail.

"Во время соревнований в английском Бакингемшире она попросила у парня телефон и добавила себе в друзья в мессенджере Snapchat. Рассказывала, что принимает душ или ванную. Предлагала встретиться. После одного учебного дня на своем авто подобрала и предложила уединиться. После чего у них был секс в машине", - сказал обвинитель Ричард Мильнэ.

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После этого высылала ему свои фото топлесс и у них был секс еще несколько раз. Фото разошлись по школе вместе со слухами о романе, пока на них не обратила внимание дирекция.

"Парень не хвалился тем, что произошло, не фантазировал. Нервничал и переживал из-за слухов. На 16-й день рождения она предложила снять отель и устроить специальное празднование, но он деликатно отказался", - сказал Мильнэ.

Ученик рассказывает, что общался с учительницей в мессенджере еще несколько месяцев после дня рождения, пока фото топлесс не обнаружила дирекция школы. В разговоре со своим классным руководителем парень сначала врал об отсутствии секса с учительницей.

"Я врал, потому что она говорила мне, что, возможно, беременна нашим ребенком. Я запаниковал. Врал всем, кроме друзей. Она сказала мне, если буду стукачем, потянет меня с собой на дно. Я спросил, хочет ли она обвинить меня в изнасиловании? Она ответила - что-то такое", - рассказал парень.

Барбару арестовали. Она говорит, что ученик все придумал, мессенджер сломали, а о ее беременности было известно всем давно. Перед этим они с мужем потеряли ребенка и переживали плохой период в жизни.

"Отношения у меня с мужем были натянутые. Мальчик обратил на меня внимание, и я потеряла бдительность и начала с ним общаться. Ничего больше не было", - сказала Барбара.

Английские законы возлагают уголовную ответственность за секс между учителем и учеником до 18 лет, даже если все было по обоюдному согласию.