334 человека погибли в школе в Беслане

3 сентября российский спецназ начал штурм школы в Беслане, что в Северной Осетии. 1 сентября ее захватили террористы. С крыши соседнего здания стреляли из огнемета "Шмель", а также из танка. Начался пожар. Здание частично обрушилось. Погибли более 300 гражданских, из них 186 - дети. Выжил один из 34 террористов. Его осудили пожизненно.

После захвата Грозного зимой 2000-го центр сопротивления русским войскам во II Чеченской войне переместился в горы, где велись партизанские бои. Повстанцы также устраивали диверсии и теракты. Возглавил вооруженное сопротивление президент Ичкерии Аслан Масхадов, отстраненный от власти в 2000-м. За два года объединил многочисленные отряды полевых командиров, включая ранее враждебный к себе под руководством Шамиля Басаева. При участии последнего осуществили ряд терактов - захват театра в Москве, подрывы дома правительства в Грозном, смертников в Москве на рок-фестивале "Крылья", военного госпиталя в Моздоке, смертников в электричке в Ессентуках, рейд на Дагестан.

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Выросла напряженность в соседней российской Ингушетии, которую чеченские повстанцы использовали как место дислокации партизанских отрядов и канал получения оружия. 9 мая 2004-го в Грозном в результате взрыва бомбы на трибуне стадиона погиб президент Чечни Ахмат Кадыров. Отряд Басаева напал на столицу Ингушетии - Назрань. Погибли 95 человек. Повстанцы захватили склад оружия. В августе Басаев совершил еще три теракта в Москве и подготовил захват школы в Беслане.

1 сентября 2004-го отряд из 34 человек под командованием 31-летнего Руслана Хучбарова подъехал к школе №1 в Беслане. Там продолжалась линейка. Стреляя в воздух, террористы согнали в школу более 1100 человек - детей, родителей, родственников, сотрудников. Установили камеры видеонаблюдения. Здание забаррикадировали, а коридоры заминировали. Первые требования озвучили через два часа - переговоры с президентами Ингушетии и Северной Осетии.

Из-за попыток организовать переговоры без привлечения глав кавказских регионов России террористы убили 21 заложника - тела выбросили из окон второго этажа.

Тогда школу посетил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Он единственный, кто вел переговоры с глазу на глаз. Добился отпустить 24 человека - матерей с грудными детьми. Получил записку от Басаева с требованием вывести российские войска из Чечни и предложением перемирия на 10 лет.

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В 11:00 3 сентября с террористами договорились забрать тела убитых. Через несколько минут после того как к школе подъехала машина МЧС, в спортзале прогремели два взрыва. Воспользовавшись этим, заложники начали выпрыгивать из окон и бежать. Террористы убили 29 человек. За несколько минут начали стрелять русские снайперы, а две боевые группы ФСБ начали штурм. Операция продолжалась до полуночи. В общем, погибли 334 человека.