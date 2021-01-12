300-летняя украинская икона, которую подарили Лаврову, могла стоить €12,5 млн

Икону незаконно передали Лаврову. Фото: sharij.net

Украинская 300-летняя икона из Луганска, которую Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в Боснии, может стоить €12,5 млн.

Об этом сообщил телеканал Боснии и Герцеговины BN TV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Боснии объяснили, откуда на их территории украинская икона, которую подарили Лаврову

Телеканал утверждает, что Додик хранил икону в банке Bank of Srpska. Позже банк стал банкротом и артефакт передали банку UKIO.

Передача Додиком иконы Лаврову выходила за рамки протокола и была незаконная.

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик не будет возвращать икону Украине. Додик заявил, что историю об иконе сфабриковали в Боснии.