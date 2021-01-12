300-летняя украинская икона, которую подарили Лаврову, могла стоить €12,5 млн

Украинская 300-летняя икона из Луганска, которую Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в Боснии, может стоить €12,5 млн.
Об этом сообщил телеканал Боснии и Герцеговины BN TV.
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Телеканал утверждает, что Додик хранил икону в банке Bank of Srpska. Позже банк стал банкротом и артефакт передали банку UKIO.
Передача Додиком иконы Лаврову выходила за рамки протокола и была незаконная.
Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик не будет возвращать икону Украине. Додик заявил, что историю об иконе сфабриковали в Боснии.
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