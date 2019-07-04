3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин. Фото с открытых источников.

В элитном подмосковном поселке Барвиха строят дом для главы Роснефти Игоря Сечина. Стоимость его составляет $314 млн.

Изданию Baza удалось внедрить "своего человека" в одну из бригад, которые работают на стройке. Так они получили план дома, хоть туда запрещено проносить устройства с камерой и микрофоном. Издание отмечает, что в целях безопасности не раскрывает личность своего источника.

Строительство идет в Одинцовском районе Подмосковья, где Сечину принадлежит 7,8 га земли стоимостью 2,2 млрд рублей. Участок сформирован из 6-и маленьких участков. Только два из них ранее принадлежали Сечину.

В Росреестре владельцем этих земель указана Российская Федерация, но в исходном коде документов Baza нашла имя Сечина.

На участке планируют строительство 3-х домов - основного, гостевого и, вероятно, дома для охраны и прислуги. Между ними будет подземный тоннель для машин шириной 6 м.

В основном здании будет 2 подземных этажа и еще 3 - над землей. Их общая площадь - около 12 тыс. кв. м. На участке также планируется насыпная гора, ручей и озеро.

Подземные этажи основного здания имеют форму буквы "Ж".

На самом объекте говорят, что "застройщик все это делает как бы в подарок Сечину за что-то", однако "кто застройщик, за чей счет банкет, никто не знает".

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Строительство и отделка участка обойдутся примерно в 18 млрд рублей. Такую оценку на условиях анонимности привел один из ведущих российских архитекторов, который имел отношение к строительству домов нескольких глав и топ-менеджеров госкомпаний и крупных российских чиновников.

По словам пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева, он "не обязан давать информацию о частном лице". Позже прислал сообщение в мессенджер WhatsApp: "Вопросы, связанные с личной жизнью и личным имуществом Сечина И.И., не относятся к компетенции пресс-службы. Неприкосновенность личной жизни защищена законом. Советую вам подумать об этом".

По данным Forbes, зарплата Сечина за 2016-й составила $13 млн или 800 млн рублей. При таких доходах, 20 млрд рублей на дом Сечин собирал бы более 20 лет.

3 июля в Белорецкий, Башкирия, обвалилась главная достопримечательность - самый длинный деревянный мост в России. На фоне этого моста в 1970-х снималась одна из сцен известного советского сериала "Вечный зов".