29 мужчин насиловали девушку 7 лет - шокирующие подробности

В западном Йоркшире, Великобритания, банда из 29 мужчин похитила 13-летнюю девочку и насиловала ее в течение семи лет.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Их обвинили в совершении ряда преступлений на сексуальной почве в отношении жертвы.
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С 2003 по 2010 год обвиняемые сексуально эксплуатировали девушку, когда ей было от 13 до 20 лет.
Большинство из насильников имеют пакистанское происхождение.
Суд над мужчинами состоится в магистрантском суде Брэдфорда 7 и 9 июля. Восемь подозреваемых, задержанных в ходе расследования, были освобождены без предъявления обвинений.
На Харьковщине задержали 60-летнего преступника, который в апреле изнасиловал 13-летнюю девочку.
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