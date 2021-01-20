25 тыс. нацгвардейцев и Капитолий в колючей проволоке: как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена

Фото: Reuters

В США готовятся к сегодняшней инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

Как выглядит Вашингтон перед церемонией рассказали Reuters.

Через штурм Капитолия 6 января инаугурация пройдет с повышенными мерами безопасности. Территорию Капитолия защищают 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

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Церемонию посетят Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Дональд Трамп отказался от присутствия на инаугурации и покинет Белый дом за несколько часов до начала.

Церемония пройдет в закрытом режиме. Присутствующие на мероприятии сдадут экспресс-тесты на коронавирус, после чего пройдут на трибуну для гостей.

Не будет традиционного парада на Пенсильвания-авеню, открытого доступа на Национальную аллею и гражданского парада от Капитолия к Белому дому. По плану состоится виртуальный "Парад по всей Америке". Инаугурацию будут транслировать по американским телеканалам.

Официальные торжества запланированы на период с 11:00 до 20:30 по местному времени; в Украине это - с 18:00 до 3:30 21 января. Церемония начнется с исполнения государственного гимна певицей Леди Гагой и молитвы.

Новоизбранный президент США Джо Байден произнес прощальную речь в своем родном штате Делавэр. Сегодня, 20 января, состоится его инаугурация на пост 46-го президента Соединенных Штатов.