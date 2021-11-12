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пятница, 12 ноября 2021 07:20

25 человек погибли от непогоды на Шри-Ланке
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На Шри-Ланке от непогоды погибли 25 человек
Фото: Reuters
Всего от наводнений пострадали более 200 тысяч человек
С конца прошлой недели одного человека объявили в розыск. Семь получили травмы
Ненастье продолжит бурлить на большинстве территории острова

На Шри-Ланке от непогоды погибли 25 человек.

Всего от наводнений пострадали более 200 тысяч человек, пишет "Синьхуа".

"Количество погибших в результате сложных погодных условий на Шри-Ланке возросло до 25, всего же пострадали более 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.

С конца прошлой недели одного человека объявили в розыск. Семь получили травмы.

"23 дома были разрушены и 1253 - повреждены", - говорится в сообщении.

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Ненастье продолжит бурлить на большинстве территории острова. В десяти регионах страны объявили об опасности оползней. Из-за ливней поднялся уровень воды в реках и водохранилищах.

Военные помогают устранить последствия непогоды.

В Китае объявили оранжевое предупреждение в связи с первой зимней метелью. В Пекине в этом сезоне первый снег выпал на 23 дня раньше обычного. Национальный метеорологический центр прогнозирует снежные бури на Северо-востоке Китая. В определенных регионах выпадет 45 мм снега за 24 часа.

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