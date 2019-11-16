200 тыс человек требуют отставки премьер-министра Бабиша

 
Ексклюзивы
1/5
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 558
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9000
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 927
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1044
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5076
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1872
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1062
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1026
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3672
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 576
Фото
Все фото
8
4
14
9
5
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и &quot;желтыми жилетами&quot;
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
Произошли столкновения между протестующими и полицией
Произошли столкновения между протестующими и полицией
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Звездные войны: протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров
Звездные войны: протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров
200 тыс. домов без электричества и погибшие - Францию ​​засыпает снегом
200 тыс. домов без электричества и погибшие - Францию ​​засыпает снегом
Видео
Все видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1026
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1359
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 990
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3987
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 ноября 2019
Просмотров: 126
Сімейні цінності
"Він сказав: погоджуйся на те, що даю, або залишишся із тисячею гривень аліментів. Не пожалію грошей – найму найдорожчого адвоката", – ...
суббота, 16 ноября 2019 18:13

200 тыс человек требуют отставки премьер-министра Бабиша
13

  Комментировать

200 тыс. человек в Праге требуют отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Организаторы протестов в столице Чехии намерены предъявить ему ультиматум - либо он отказывается от своего бизнеса, или уходит в отставку, передает "РБК-Украина".

Полиция сообщает, что люди продолжают прибывать из всех частей республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"

"Наш митинг направлен против конфликта интересов, имеющегося у бизнесмена и премьера Бабиша. Или пусть он избавляется от своего холдинга Agrofert и СМИ, которые ему принадлежат, или уходит в отставку с поста премьера, сегодня на митинге мы назовем конкретную дату, которой ждем решения Бабиша ", - заявил лидер организовал это мероприятие общественного движения "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж, передает Novinky.cz.

К вечеру 14 ноября в Грузии возобновились массовые протестные акции. Причиной выхода людей на улицы стало неудачное голосование в парламенте поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «200 тыс человек требуют отставки премьер-министра Бабиша». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Первыми изобретение братьев Люмьер увидели профессоры

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 111033
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 40086
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 30421
&quot;Сначала скажите, куда вы пойдете&quot; - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
 Просмотров: 14778
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
 Просмотров: 9000
Мир
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
8
 Просмотров: 72
Похоронили женщину, которую убил и расчленил русский историк
Похоронили женщину, которую убил и расчленил русский историк Просмотров: 2331
Трамп мерялся с Обамой помощью Украины
Трамп мерялся с Обамой помощью Украины Просмотров: 189
Произошли столкновения между протестующими и полицией
Произошли столкновения между протестующими и полицией
4
 Просмотров: 693
На школьном футбольном матче произошла стрельба
На школьном футбольном матче произошла стрельба Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
4
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
3
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3
Вятрович пришел в Раду
2
Вьятровича зарегистрировали народным депутатом
Голосов: 950
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua