200 тыс человек требуют отставки премьер-министра Бабиша

200 тыс. человек в Праге требуют отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Организаторы протестов в столице Чехии намерены предъявить ему ультиматум - либо он отказывается от своего бизнеса, или уходит в отставку, передает "РБК-Украина".

Полиция сообщает, что люди продолжают прибывать из всех частей республики.

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"Наш митинг направлен против конфликта интересов, имеющегося у бизнесмена и премьера Бабиша. Или пусть он избавляется от своего холдинга Agrofert и СМИ, которые ему принадлежат, или уходит в отставку с поста премьера, сегодня на митинге мы назовем конкретную дату, которой ждем решения Бабиша ", - заявил лидер организовал это мероприятие общественного движения "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж, передает Novinky.cz.

К вечеру 14 ноября в Грузии возобновились массовые протестные акции. Причиной выхода людей на улицы стало неудачное голосование в парламенте поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.