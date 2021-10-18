200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря

Американский фотохудожник Спенсер Туник, знаменитый своими массовыми "обнаженными" фотосессиями, организовал оригинальный флешмоб у Мертвого моря в Израиле.

200 обнаженных людей собрались, чтобы поддержать его идею. Целью израильского флешмоба стало привлечение внимания общественности к экологическим проблемам Мертвого моря, пишет The Guardian.

"Туник решил покрыть моделей белой краской, чтобы напомнить библейскую историю о жене Лота, превратившейся в соляной столб", - говорится в сообщении.

Министерство туризма Израиля оплатило расходы Туника на самолет, а власти города Арад, который расположен у моря, покрыли другие расходы. Мэр города отметил, что съемка привлечет больше посетителей и поможет собрать средства для нового музея Мертвого моря. В то же время консервативные лидеры в Израиле выступили против проекта.

Десять лет назад фотохудожник запечатлел более тысячи обнаженных моделей на берегу Мертвого моря, которое каждый год отступает примерно на 1 м. Через пять лет он вернулся, и там, где была вода во время первой съемки, остался лишь песок.

Уровень воды в море ежегодно падает, а его площадь с 1960 года сократилась на треть. Кроме того, сельское хозяйство и промышленная добыча полезных ископаемых расходуют больше воды, чем можно пополнить естественным путем.

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Туник создает "живое искусство" с 1992 года. Он организовывает флешмобы обнаженных людей для своих инсталляций, о месте проведения которых сообщает заранее. Желающие принять участие регистрируются на сайте и приходят в назначенное время. Туник работает по всему миру, среди городов, в которых он снимал: Нью-Йорк, Барселона, Амстердам, Вена, Лос-Анджелес, Базель, Москва, Мехико. Наибольшее количество добровольцев собралось в мексиканской столице – 18 тыс. человек. Нагота в творчестве Туника не ассоциируется с сексуальностью. Автора интересует взаимодействие человека и мегаполиса. Восхищаясь красотой человеческого тела, он одновременно передает ее хрупкость и уязвимость, располагая толпы голых людей среди городских и природных пейзажей.