Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"

Американский фотохудожник Спенсер Туник известен фотографиями тысяч обнаженных людей, снятых по всему миру. В городе Кингстон-апон-Халл он организовал одну из своих самых ярких инсталляций, в которой решились позировать 3200 раскрашенных синей краской людей. Участница перформанса "Море Халла" рассказала, как проходили съемки, и каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города.

"В инсталляция "Море Халла" я хотел использовать плавные изгибы человеческих фигур, чтобы имитировать наводнение на улицах города," – сказал Спенсер Туник.

Для проекта согласились обнажиться 3200 человек, а это абсолютный рекорд для чопорной Англии. Участники раскрасили свои тела в четыре оттенка синего цвета в честь морской истории города и фотографировались в исторически значимых местах. Среди них была девушка Ханна Томз: "Стоять голой в центре Халла на рассвете – не то, что я планировала когда-либо сделать"

"Я никогда не стыдилась своего тела", - рассказывает Ханна. - "И не вижу ничего плохого в том, чтобы раздеться во имя искусства. Тело надо воспевать, а не стыдить".

Упаковав свои сумки старой одеждой, полотенцами, мы с другом, который согласился без особой охоты, отправились в Халл сразу после полуночи.

"Прибыв в Куинс Гарденс (сады и площадь в центре города Кингстон-апон-Халл) под покровом темноты в 3 часа ночи, мы пошли получать банки с маслянистой синей краской для тела", - говорит Ханна. - "Общаясь с другими участниками, мною овладевала то крайняя нервозность, то почти головокружительный энтузиазм, хотя вскоре я поняла, что в этом состоянии не одинока. Меня поразило разнообразие людей, стоящих в очереди. В свои 22 года я ощущала себя молодой, но не чувствовала, что выделяюсь. Причины, по которым люди там собрались, тоже отличались: некоторые надеялись, что это будет смешно, другие оказались любителями искусства, а один человек сказал мне, что он пришел из-за подсознательной склонности к эксгибиционизму."

"Чем дольше мы ждали, когда нам скажут раздеваться, тем больше паниковал мой мозг. Я молча атаковала себя вопросами: "не забыла ли побрить подмышки?", "люди заметят родинку на моей заднице?" и главное: "что, если я останусь синим аватаром навсегда?"

"Теперь можете начать раскрашивать свои тела. Намазывайте краску, как солнцезащитный крем. Обработайте каждую трещинку и морщинку". Громкий голос Туника, усиленный огромной акустической системой, сначала зазвучал апокалиптически и вызвал нервную рябь в толпе. Совершенно незнакомые люди спрашивали друг друга, не пропустили ли они место на спине, и заполняли непрокрашенные участки – царило товарищество и ничто кроме него.

Медленно я сняла одежду и скинула ее на траву. Теперь я стояла голая в парке, разговаривая с двумя мужчинами, которых встретила за несколько минут до того. Я опустила руки в банку с краской и начала растирать ее по груди. Скользкая субстанция плавно скользила по телу, превращаясь во вторую кожу. Меня удивило то, насколько быстро можно принять наготу и отбросить смущение.

Проезжавший мимо велосипедист, чуть не упал, увидев нашу толпу, и Туник снова обратился к акустической системе, чтобы отругать нескольких вуайеристов, скрывавшихся вокруг парка. Но когда мы достигли Роуз Гардена, где сделали первую фотографию, все прониклись серьезностью происходящего и смех пропал. Мы делали нечто, что могло годами жить в памяти Халла.

Туник превратил неорганизованную толпу гражданских лиц в прекрасные художественные объекты. Нас попросили смотреть вперед и вверх, не улыбаясь и не смеясь, чтобы фотография получилась максимально безмятежной. Мы стали морем, тихим, синим монолитом перед почти невидимым объективом. Мы стали водой, текущей через город, которая ранее его затопляла.

В финальной локации мы лежали на тротуаре в центре города. Это был мой самый тесный контакт с телом абсолютно незнакомого человека, но опыт не был сексуальным ни в малейшей степени. Вместо этого я почувствовала себя вовлеченной в мероприятие, воспевающее морскую историю Халла. Я бы посоветовала всем раздеться для Туника, если появится такой шанс. Даже, несмотря на то, что мы с моим парнем все еще вымываем синюю краску из ушей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"

Спенсер Туник создает "живое искусство" с 1992 года. Он организует флешмобы обнаженных людей для своих инсталляций, о месте проведения которых сообщает заранее. Желающие принять участие регистрируются на сайте и приходят в назначенное время. Туник работает по всему миру, среди городов, в которых он снимал: Нью-Йорк, Барселона, Амстердам, Вена, Лос-Анджелес, Базель, Москва, Мехико. Наибольшее количество добровольцев собралось в мексиканской столице – 18 000 человек. Нагота в творчестве Туника не ассоциируется с сексуальностью. Автора интересует взаимодействие человека и мегаполиса. Восхищаясь красотой человеческого тела, он одновременно передает ее хрупкость и уязвимость, располагая толпы голых людей среди городских и природных пейзажей.