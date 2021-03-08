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понедельник, 08 марта 2021 13:39

17 людей погибли от взрыва. Рвонуло возле хранилищ с динамитом

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В столице Экваториальной Гвинеи, городе Бата, произошла серия взрывов, унесшая жизни 17 человек.

Более 400 человек получили ранения, сообщает "Укринформ".

Президент страны Теодоро Обианг Нгуема заявил, что к взрывам привело небрежное отношение к местности вокруг хранилищ динамита в казармах. Предполагается, что чрезвычайная ситуация начала разворачиваться после того, как фермеры зажгли траву на полях вокруг воинской части.

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Президент сказал, что последствия взрыва нанесли ущерб почти всем зданиям Баты, и призвал международное сообщество оказать помощь.

 
 

В Сокирянской центральной районной больницы Черновицкой области загорелась кислородная станция.

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Дата
08
марта

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