15-летнему предъявили обвинения в убийстве школьников

В США застрелили четырех школьников. Фото: Reuters

За убийство четырех учеников в штате Мичиган предъявили обвинения 15-летнему старшекласснику Итану Крамбли.

Он будет отвечать как взрослый. Крамболи выдвинули 20 обвинений. Среди них убийство, покушение на убийство и терроризм, повлекший смерть, передает "Радио свобода".

Накануне в больнице скончался 17-летний учащийся. Из-за этого количество погибших достигло четырех. Еще семь получили ранения. Трое из них остаются в больнице.

Мотивы стрельбы в Оксфордской средней школе в округе Окленд штата Мичиган еще не раскрыли.

Перед стрельбой руководство школы говорило с родителями Крамбли о его поведении. Школьник записал видео, в котором говорил об убийстве учащихся.

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Крамбли в суде сказал, что понимает обвинения. Его защита настаивает на невиновности.

1 декабря старшеклассник устроил в школе в штате Мичиган стрельбу. По предварительным данным полиции, нападающий является учеником этой школы и не имеет сообщников. Жертвами стали три других ученика. Еще шесть человек, в том числе учитель, получили ранения.