117-й день рождения отпраздновала старейшая жительница Земли

Кане Танака отпраздновала 117-летие. Фото: Rubryka

В Японии самая старая жительница Земли Кане Танака отпраздновала 117-летие.

Кане отметила свой день рождения 2 января в доме престарелых в городе Фукуока на юге Японии. Вместе с именинницей праздновали друзья и персонал учреждения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такана родилась в 1903 году, вышла замуж в 19 лет. Вместе со своим мужем Хидео занималась продажей рисовых лепешек в собственном магазине. Они воспитали четырех собственных и одного приемного ребенка. После того как мужа Танаки призвали на военную службу в 1937 году, она стала больше времени уделять семейному бизнесу и уходу за свекровью. Во время Второй мировой войны ее старший сын Нобуо был захвачен в плен бойцами советской армии и вернулся в Японию только в 1947 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оптимизм продлевает жизнь

По данным Книги рекордов Гиннеса, Танака была официально признана самым старым жителем планеты 22 июля 2018.

Кане Танака стала самой старой жительницей земли после смерти в 2018 году другой японки 117-летней Тис Мияко.