100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира

100-летняя Эдит попала в Книгу рекордов Гиннеса. Фото: Guinness World Records

В США 100-летняя Эдит Мюрвей-Трейн попала в Книгу рекордов Гиннеса, как одна из самых сильных долгожительниц мира.

Об этом сообщило издание The New York Post.

Эдит подняла штангу 68 кг еще в 2019 году. Однако самым старым пауэрлифтером в мире ее признали после того, как ей исполнилось 100 лет.

Ранее женщина занималась танцами. Девять лет назад решила пойти в тяжелую атлетику. В спортзал ее привела подруга.

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"Она не хотела идти одна и постоянно подгоняла меня пинками и кричала. Примерно так я туда и попала. Я видела, как все эти женщины поднимают тяжести. Это выглядело интересно", - прокомментировала Эдит.

В начале пандемии коронавируса врачи посоветовали отказаться от хобби из-за риска для здоровья. Однако сейчас Эдит готовится к соревнованиям.

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