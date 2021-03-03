10 ракет попали в авиабазу с военными

Ракеты попали в иракскую авиабазу, где размещаются силы США. Фото: Reuters

В иракскую авиабазу с американскими военными попали 10 ракет.

Сообщений о ранениях среди военнослужащих США нет. Об этом информирует Reuters.

В то же время, от сердечного приступа во время ракетного удара скончался американский гражданский подрядчик.

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"Сейчас мы не можем приписывать ответственность, и мы не имеем полного представления о масштабах ущерба", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за нападение.

На Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве 1 военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще 8 воинов - боевое травмирования. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи.