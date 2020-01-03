$ 46 млн пожертвований на выборы: у Трампа говорят, что импичмент идет им на пользу

"Кампания президента становится только больше и сильнее", говорят в Трампа. ФОТО: Reuters

46 миллионов долларов пожертвований за последние три месяца удалось собрать штабу президента США Дональда Трампа, который будет участвовать в выборах 2020 года. Все - благодаря импичменту, заявили в команде.

"Демократы и медиа ума от фальшивого импичмента и кампания президента становится только больше и сильнее, показав лучший квартал сбора средств", - указано в заявлении менеджера президентской кампании Брэда Парскаля, которую цитирует "Голос Америки".

За все время кампании удалось собрать 103 млн долл, заявляют у Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт

Демократы, оппоненты Трампа, называют меньшие суммы, указывает "Голос Америки".

Берни Сандерс за последние три месяца 2019-го собрал 34,5 млн долл, Пит Буттиджедж - 24,7 долл, Эндрю Янг - 16,5 млн долл.

25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа. 13 декабря комитет по судебным вопросам Палаты представителей США одобрил 2 статьи обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.