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пятница, 03 января 2020 10:19

$ 46 млн пожертвований на выборы: у Трампа говорят, что импичмент идет им на пользу

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$ 46 млн пожертвований на выборы: у Трампа говорят, что импичмент идет им на пользу
"Кампания президента становится только больше и сильнее", говорят в Трампа. ФОТО: Reuters

46 миллионов долларов пожертвований за последние три месяца удалось собрать штабу президента США Дональда Трампа, который будет участвовать в выборах 2020 года. Все - благодаря импичменту, заявили в команде.

"Демократы и медиа ума от фальшивого импичмента и кампания президента становится только больше и сильнее, показав лучший квартал сбора средств", - указано в заявлении менеджера президентской кампании Брэда Парскаля, которую цитирует "Голос Америки".

За все время кампании удалось собрать 103 млн долл, заявляют у Трампа.

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Демократы, оппоненты Трампа, называют меньшие суммы, указывает "Голос Америки".

Берни Сандерс за последние три месяца 2019-го собрал 34,5 млн долл, Пит Буттиджедж - 24,7 долл, Эндрю Янг - 16,5 млн долл.

25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским.

Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

13 декабря комитет по судебным вопросам Палаты представителей США одобрил 2 статьи обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

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Дата
03
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