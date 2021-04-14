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среда, 14 апреля 2021 16:46

"Живут в пещерах" - Дорофеева побывала в доме иорданских бедуинов

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Исполнительница Надя Дорофеева, которая стала ведущей одного из выпусков тревел-шоу, познакомилась с кочевниками. Они живут в пустыне Иордании.

Во время поездки звезда поехала посмотреть на древний город Петру и пообщаться с бедуинами - арабами, которые ведут кочевой образ жизни.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Дорофеева познакомилась с бедуинами
Дорофеева познакомилась с бедуинами

"Бедуинов долго искать не пришлось: они живут прямо на территории Петры, в старых пещерах и дворцах. Власть их не выгоняет, а бедуины за это поддерживают Петру в чистоте", - отметила Дорофеева в тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" на "Новом канале".

Эти кочевники получают электричество от солнечных батарей, имеют гаджеты и доступ к скоростному интернету. Бедуины зарабатывают туризмом: катают на ослах, продают сувениры и устраивают экскурсии в своих домах. Артистку они тоже пустили в свой дом и угостили кофе. Также ей накрасили глаза традиционной подводкой кохи из золы скального можжевельника.

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"Это очень важный процесс для зрения. Так глаз впитывает все важные вещества, которые ему нужны. Говорят, что зрение у бедуина, как у орла. Они живут в сложных условиях - солнце, пыль, грязь. При этом вы не увидите бедуинов в очках, даже если им 70-80 лет - видят лучше, чем некоторые молодые", - пояснил местный гид Таир.

Звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева снялись в одном из выпусков тревел-шоу. Они стали ведущими "Орла и Решки. 10 лет" и отправились на съемки в Иорданию. Певица впервые приняла участие в съемках такого шоу. Она отметила, что считала работу в тревеле гораздо легче.

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