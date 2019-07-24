"Живут на две страны": дикие лошади постепенно заселяют Чернобыль

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Чернобыльскую зону понемногу заселяют дикие лошади Пржевальского, которые в ХХ веке были истреблены в природе, но сохранены в зоопарках.

Вместе с учеными Чернобыльского радиоэкологического биосферного заповедника фауну исследуют специалисты Киевского зоопарка.

"Зона отчуждения известна всем, как территория крупнейшей техногенной катастрофы. Но нельзя забывать, что это уникальная природная территория. Здесь экокоридор между странами, здесь огромный лесной массив в центре Европы, здесь тянутся болота, обитают редкие виды животных", - говорят ученые.

В зоне отчуждения лошадей Пржевальского больше сотни.

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"Самое удивительное то, что дикая лошадь - животное открытого пространства, активно использует заброшенные населенные пункты и здания, а еще проводит все больше времени в закрытых лесных массивах. Так, на наших глазах меняется поведение. В последние несколько лет благодаря сотрудничеству с белорусскими коллегами мы узнали о том, что лошади закрепились и в белорусской части зоны. И теперь вид живет на две страны", - говорит начальник отдела научной работы Марина Шквыря.

Исследуют животных с помощью фото ловушек и дронов, ищут следы.

"Такие исследования дикой природы всегда является прерогативой заповедников и зоопарков во всем мире. Ведь это дает возможность работать и в поле, и в лаборатории. А данные, полученные во время такой работы очень важны, как для охраны природы Украины, так и для понимания потребностей содержания животных в зоопарках. Мы являемся кандидатом в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов и научная природоохранная работа обязательная часть стратегии развития современного зоопарка. Конечно, лошади - не единственный объект наших исследований. В следующий раз мы расскажем о хищниках зоны отчуждения", - говорит директор зоопарка Кирилл Трантин.

В Яворовском национальном природном парке на Львовщине посетителям демонстрируют потомков диких лошадей - тарпанов.