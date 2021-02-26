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пятница, 26 февраля 2021 12:00

"Жили без связи". Позитив поделился впечатлениями от путешествия Боливией

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&quot;Жили без связи&quot;. Позитив поделился впечатлениями от путешествия Боливией
Позитив поделился деталями съемок и впечатлениями от путешествия Боливией. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Артист Алексей Завгородний, более известный как Позитив, был ведущим 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон". Он поделился деталями съемок и впечатлениями от путешествия Боливией.

Музыканту выпала безлимитная карта, но он решил провести уикенд не в люксовых номерах, а в эколоджи среди национального парка.

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"Люблю палатки, природу. Мне не нужен кондиционер и супер-условия. В доме были москитная сетка, лампочка и возможность зарядить телефон - это главное. Да и телефон был не нужен. Все эти дни мы жили без связи, я очень от этого кайфовал . Когда смирился и понял, что меня никто не тронет, не будет писать смс и делиться новостями, начал наслаждаться единением с природой. Где еще я смог бы выключить телефон и исчезнуть на 3 дня? Началась бы суета, был бы конец. Я кайфонул, было даже сложно снова привыкать к телефону", - рассказал ведущий тревела, что показывает "Новый канал".

Ведущая 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" Мишель Андраде путешествовала своей родиной и рассказала, что Боливия - страна с традициями, которые достались местным еще от древних цивилизаций.

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