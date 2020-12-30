"За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона". Ведущая тревела съела необычный десерт

В очередном выпуске "Орла и решки" Василиса Хвостова попробовала необычное мороженое. Изготавливают его в Замбии.

"Elephante cafe" (с англ. - "кафе слонов") - это место, где можно и "пообщаться" со слонами, и вкусно поесть. Всех животных спасли от браконьеров и привезли сюда из разных уголков Африки. Каждый день в полдень слонов выводят к туристам, чтобы те могли покормить животных", - рассказывает ведущая.

Стоимость такого удовольствия - $200 (около 6 тыс. грн), что включает и билет, и обед за $185. Блюда были изысканы: на закуску - равиоли с базиликом и съедобным листьями настурции, в основной - филе говядины с карамелизированным чесноком и трюфельным маслом в соусе из красного вина, а на десерт - домашнее мороженое с орехами дерева мангонго.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Мороженое - это гордость нашего кафе. Орехи дерева мангонго мы берем из его плодов. А наши друзья-слоны нам очень в этом помогают, ведь чистят их. Слон съедает плод. Мякоть переваривается, а орехи выходят естественным путем. А нам остается их только почистить", - отметил официант.

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"За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона. Но на самом деле оно замечательное", - добавила Хвостова.

Ведущий "Орла и решки" Антон Зайцев в очередном выпуске искупался в водопаде Виктория, который считается самым красивым местом Африки. Путь к водопаду идет через страну Замбию. Ведущий тревела, что показывает "Новий канал", погрузился в водопад. За это отдал более $10 (около 300 грн).