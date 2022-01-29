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суббота, 29 января 2022 20:56

В Италии продлили запрет на въезд для украинцев

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В Италии продлили запрет на въезд для украинцев
Запрет на въезд распространяется даже на вакцинированных украинцев. Фото: pixabay

Из-за распространения коронавируса правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для украинцев.

Запрет касается и прошедших полный курс вакцинации, говорится на сайте Министерства иностранных дел Италии.

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Согласно обновленным данным, Украина отсутствует в перечне стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии по любому поводу. Поэтому с 1 февраля по 15 марта 2022 Украина и в дальнейшем будет принадлежать странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

Однако есть и исключение. В страну все же смогут попасть украинцы, имеющие вид на жительство в Италии, едут на учебу, с официальным трудоустройством, на лечение или имеют "подтвержденные и стабильные" отношения с гражданами Италии.

В Италии вакцины против коронавируса будут обязательными для людей старше 50 лет.

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